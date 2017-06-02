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Номер извещения
ГП717318
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Внедрение системы промышленных измерений отливок с помощью программно-аппаратного комплекса на базе лазерного трекера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7364
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Sergey.Petrov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петров Сергей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Внедрение системы промышленных измерений отливок с помощью программно-аппаратного комплекса на базе лазерного трекера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 15:00 GMT +302.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717318Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение системы промышленных измерений отливок с помощью программно-аппаратного комплекса на базе лазерного трекераСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717318Дата и время вскрытия заявок Внедрение системы промышленных измерений отливок с помощью программно-аппаратного комплекса на базе лазерного трекераСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Внедрение системы промышленных измерений отливок с помощью программно-аппаратного комплекса на базе лазерного трекера
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Внедрение системы промышленных измерений отливок с помощью программно-аппаратного комплекса на базе лазерного трекера
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
26.51.66.140
24
Документация лота
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