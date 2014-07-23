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    Главная / Торги / Закупка светотехнического оборудования

    Закупка светотехнического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.07.2014 13:0023.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407522Дата и время окончания срока приема заявок Светотехническое оборудованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407522

    Уникальный номер закупки

    41

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка светотехнического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Светотехническое оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.07.2014 13:00 GMT +323.07.2014 13:0023.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407522Дата и время окончания срока приема заявок Светотехническое оборудованиеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.07.2014 13:0023.07.2014 13:0023.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407522Дата и время вскрытия заявок Светотехническое оборудованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.07.2014 15:0024.07.2014 15:0024.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407522Подведение итогов не позднее Светотехническое оборудованиеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.07.201424.07.2014 15:0024.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407522Подведение итогов не позднее Светотехническое оборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Светотехническое оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014г Наличие сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Поставка продукции в июле-августе 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по ддоставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 15 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка распаячная. ABOX - 040"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Лампа энергосберегающая, 45 Вт, цоколь Е27"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Включатель автоматический, 50Б-3МТ 1,6А IP54 380В "

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Включатель автоматический, 50Б-3МТ 6,3А IP54 380В "

    Кол-во: 17

    "Позиция 5"

    "Включатель автоматический, 50-3МГ 10А IP54 380В , Iy=121"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Включатель пакетный, ПВ2-16, IP30"

    Кол-во: 85

    "Позиция 7"

    "Уголок перфорированный, К242, L=2 м"

    Кол-во: 160

    "Позиция 8"

    "Ящик силовой, ЯБЗ-400-2 УЗ (с ППН 400А)"

    Кол-во: 1

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