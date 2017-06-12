Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт дорог междурядье в саду

    Ремонт дорог междурядье в саду

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.06.2017 10:0012.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717315Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт дорог междурядье в садуКраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717315

    Уникальный номер закупки

    24

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт дорог междурядье в саду

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    фото

    тз

    фото

    фото

    фото

    фото

    фото

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМА ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Контактный телефон

    +7 988 667-75-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    procurement@alma-sad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петросян Карапет Левонович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Ключевые слова:

    ремонт дорог, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт дорог междурядье в саду

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.06.2017 10:00 GMT +312.06.2017 10:0012.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717315Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт дорог междурядье в садуКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    12.06.2017 10:0012.06.2017 10:0012.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717315Дата и время вскрытия заявок Ремонт дорог междурядье в садуКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717315Подведение итогов не позднее Ремонт дорог междурядье в садуКраснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717315Подведение итогов не позднее Ремонт дорог междурядье в садуКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт дорог междурядье в саду

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Около 7 га

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Краснодарский край, г. Абинск, 1780 метров восточнее г. Абинска.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМА ПРОДАКШН
    Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН

    Адрес местонахождения

    353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт дорог междурядье в саду"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП124343
    Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению объектов «НП ЮУ ДНС с УПСВ: Установка факельная УМФ-2,0/35 (поз.13)» инв. №Т00016831, «НП ЦУ ЦПС: Хозяйство факельное (поз. 13): Факел аварийного сжигания газа» инв. №Т0014340
    Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению объектов «НП ЮУ ДНС с...
    574302
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО МЗИК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211072155
    Выполнение работ по устройству компресcорной в/о 14-15/Ч-Щ в корпусе 9, цехе 37, ПАО "МЗИК"
    Выполнение работ по устройству компресcорной в/о 14-15/Ч-Щ в корпусе 9, цехе 37, ПАО "МЗИК"
    592183
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    999 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211070886
    Выполнение работ по текущему ремонту элементов доступности для маломобильных групп населения объектов АО «Международный аэропорт Сочи».
    Выполнение работ по текущему ремонту элементов доступности для маломобильных групп населения...
    591997
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    4 876 543
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО МЗИК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211067736
    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК корпуса №96, ремонт наружной пожарной лестницы и помещений, ПАО "МЗИК"
    Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АБК корпуса №96, ремонт наружной пожарной...
    591586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 689306,93 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    34 465 347
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП016075
    Выполнение работ по монтажу и обвязке теплообменников горизонтальных
    Выполнение работ по монтажу и обвязке теплообменников горизонтальных
    341530
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.04.2020 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    БААЙ ОРУН
    Запрос предложений № ГП814168
    Выполнение работ по изготовлению материалов, необходимых для изготовления сруба Бани, согласно представленному проекту МШСС.03.01
    Выполнение работ по изготовлению материалов, необходимых для изготовления сруба Бани, согласно...
    139605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.03.2018 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП048261
    Выполнение работ по предмонтажной подготовке запорно-регулирующей аппаратуры на объекте Магистральный газопровод "Сила Сибири" Участок "Ковыкта - Чаянда"
    Выполнение работ по предмонтажной подготовке запорно-регулирующей аппаратуры на объекте...
    428434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.02.2021 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить