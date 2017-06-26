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Номер извещения
ГП717311
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса, расположенного по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее с. Сергино. Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 8512 55-04-10
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушанова Дилара Равилевна
Место рассмотрения предложений
Астраханская обл., с.Озерное
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Имущественный комплекс - ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества в количестве 31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единицы), расположенный по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее с. Сергино
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 18:00 GMT +326.06.2017 18:0026.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717311Дата и время окончания срока приема заявок Имущественный комплекс - ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества в количестве 31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единицы), расположенный по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее с. СергиноАстраханская обл., с.Озерное
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2017 18:0027.06.2017 18:0027.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717311Дата окончания срока рассмотрения заявок Имущественный комплекс - ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества в количестве 31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единицы), расположенный по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее с. СергиноАстраханская обл., с.Озерное
Дата и время проведения
28.06.2017 11:0028.06.2017 11:0028.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717311Дата и время проведения Имущественный комплекс - ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества в количестве 31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единицы), расположенный по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее с. СергиноАстраханская обл., с.Озерное
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 15:0014.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717311Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс - ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества в количестве 31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единицы), расположенный по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее с. СергиноАстраханская обл., с.Озерное
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 15:0014.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717311Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс - ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества в количестве 31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единицы), расположенный по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее с. СергиноАстраханская обл., с.Озерное
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Имущественный комплекс - ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества в количестве 31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единицы), расположенный по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее с. Сергино
Начальная цена
103 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 150 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
03.22.90.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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