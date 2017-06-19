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Номер извещения
31705159060
Уникальный номер закупки
56
Наименование закупки
Поставка инструмента и расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиляева Валентина Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента и расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705159060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента и расходных материаловг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.2017 18:3026.06.2017 18:3026.06.2017 18:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705159060Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка инструмента и расходных материаловг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Дата и время проведения
28.06.2017 10:0028.06.2017 10:0028.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705159060Дата и время проведения Поставка инструмента и расходных материаловг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Подведение итогов не позднее
28.06.2017 19:0028.06.2017 19:0028.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705159060Подведение итогов не позднее Поставка инструмента и расходных материаловг. Киров, ул. Дзержинского, д.75/8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента и расходных материалов
Начальная цена
335 842,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 792,10 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место доставки продукции: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
19.20.29
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 1100
Кол-во: 6
Кол-во: 14
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 75
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 10090
Кол-во: 2000
Кол-во: 80
Кол-во: 3
Кол-во: 176
Кол-во: 152
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