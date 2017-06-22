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Номер извещения
31705158911
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка листового металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-80-39
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@jscnmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуй Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка листового металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2017 16:00 GMT +322.06.2017 16:0022.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705158911Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листового металлопрокатаНижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.07.2017 16:0003.07.2017 16:0003.07.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705158911Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка листового металлопрокатаНижний Новгород
Дата и время проведения
04.07.2017 17:0004.07.2017 17:0004.07.2017 17:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705158911Дата и время проведения Закупка листового металлопрокатаНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
04.07.2017 23:5904.07.2017 23:5904.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158911Подведение итогов не позднее Закупка листового металлопрокатаНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка листового металлопроката
Начальная цена
15 841 157,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» размещенных в составе аукционной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
24.43.21.110
24.43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 101953
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