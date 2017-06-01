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    Главная / Торги / Извещение о проведении закупки палец генерат.муфты; щеткодержатель

    Извещение о проведении закупки палец генерат.муфты; щеткодержатель

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717307Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки палец генерат.муфты; щеткодержательЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717307

    Уникальный номер закупки

    418

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Извещение о проведении закупки палец генерат.муфты; щеткодержатель

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение1.1

    Приложение 1

    Приложение 2

    Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-98

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    E.leushina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леушина Евгения Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Извещение о проведении закупки палец генерат.муфты; щеткодержатель

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 11:00 GMT +301.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717307Дата и время окончания срока приема заявок Извещение о проведении закупки палец генерат.муфты; щеткодержательЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 11:0001.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717307Дата и время вскрытия заявок Извещение о проведении закупки палец генерат.муфты; щеткодержательЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 15:0030.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717307Подведение итогов не позднее Извещение о проведении закупки палец генерат.муфты; щеткодержательЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведении закупки палец генерат.муфты; щеткодержатель

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.15.26.190

    Муфты и шарнирные соединения прочие, включая универсальные шарниры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ; ДГ25х32; черт.5БС 112.117-06"

    Кол-во: 240

    "Позиция 2"

    "ПАЛЕЦ ГЕНЕРАТ.МУФТЫ; 8БС.277.395-01"

    Кол-во: 300

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