Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар поставляется партиями в течение 3 (трех) рабочих дней при наличии на складе Поставщика и в течение 30 (тридцати) календарных дней при необходимости изготовления товара с момента направления Покупателем заявки Поставщику в письменной форме, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №414/036-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после осуществления поставки путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика открытый для расчетов по государственному оборонному заказу в уполномоченном банке Покупателя в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275 – ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ), после поступления денежных средств в соответствии с государственным контрактом на специальный расчетный счет Покупателя, но не позднее 365 календарных дней с даты поставки всей продукции.