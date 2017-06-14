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    Главная / Торги / Поставка алюминиевой продукции

    Поставка алюминиевой продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705158718Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевой продукции Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705158718

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка алюминиевой продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 16:13

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Лист изменений

    Извещение. Редакция 2

    Документация в т.ч. проект договора. редакция 3

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Закупки и тендеры Алюминий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка алюминиевой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 10:00 GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705158718Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевой продукции Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705158718Дата и время вскрытия заявок Поставка алюминиевой продукции Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201703.07.2017 23:5903.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158718Подведение итогов не позднее Поставка алюминиевой продукции Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алюминиевой продукции

    Начальная цена

    70 953 236,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка алюминиевой продукции, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 413/036-2017 о проведении запроса котировок). Поставка аналогов не предусмотрена

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Организация доставки Товара осуществляется силами Покупателя. Покупатель осуществляет самовывоз Товара от Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга, либо с терминала транспортной компании, в случае иногородней поставки: самовывоз со склада Поставщика, находящегося на территории Санкт-Петербурга, с указанием точного адреса; иногородний Поставщик организует и оплачивает доставку Товара через Транспортную компанию до терминала выдачи в Санкт-ПетербургеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар поставляется партиями в течение 3 (трех) рабочих дней при наличии на складе Поставщика и в течение 30 (тридцати) календарных дней при необходимости изготовления товара с момента направления Покупателем заявки Поставщику в письменной форме, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №413/036-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после осуществления поставки путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика открытый для расчетов по государственному оборонному заказу в уполномоченном банке Покупателя в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275 – ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ), после поступления денежных средств в соответствии с государственным контрактом на специальный расчетный счет Покупателя, но не позднее 365 календарных дней с даты поставки всей продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    24.42.11

    Алюминий необработанный

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка алюминиевой продукции "

    Кол-во: 203820

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