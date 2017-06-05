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Номер извещения
ГП717373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На разработку подразделов проектной документации «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская»»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бехер Александр Артурович
Место рассмотрения предложений
Москва
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«Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская». Разработка проектной и рабочей документации в части метрологического обеспечения (МЕО). Проведение метрологической экспертизы РД в части МЕО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717373Дата и время окончания срока приема заявок «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская». Разработка проектной и рабочей документации в части метрологического обеспечения (МЕО). Проведение метрологической экспертизы РД в части МЕО.Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 12:0008.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717373Дата и время вскрытия заявок «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская». Разработка проектной и рабочей документации в части метрологического обеспечения (МЕО). Проведение метрологической экспертизы РД в части МЕО.Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 16:0009.06.2017 16:0009.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717373Подведение итогов не позднее «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская». Разработка проектной и рабочей документации в части метрологического обеспечения (МЕО). Проведение метрологической экспертизы РД в части МЕО.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 16:0009.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717373Подведение итогов не позднее «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская». Разработка проектной и рабочей документации в части метрологического обеспечения (МЕО). Проведение метрологической экспертизы РД в части МЕО.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская». Разработка проектной и рабочей документации в части метрологического обеспечения (МЕО). Проведение метрологической экспертизы РД в части МЕО.
Начальная цена
5 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
71
71.1
Документация лота
Кол-во: 0
На разработку сметной документации для проектной и рабочей документации по объекту «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717373Дата и время окончания срока приема заявок На разработку сметной документации для проектной и рабочей документации по объекту «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717373Дата и время вскрытия заявок На разработку сметной документации для проектной и рабочей документации по объекту «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская»Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 16:0009.06.2017 16:0009.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717373Подведение итогов не позднее На разработку сметной документации для проектной и рабочей документации по объекту «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 16:0009.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717373Подведение итогов не позднее На разработку сметной документации для проектной и рабочей документации по объекту «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На разработку сметной документации для проектной и рабочей документации по объекту «Установка подготовки газа к транспорту КС «Славянская» в составе проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязовец – КС «Славянская»
Начальная цена
20 248 894,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
71
71.1
Документация лота
Кол-во: 0
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