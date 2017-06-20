Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет Сроки и порядок оплаты: Покупатель производит оплату фактически поставленной партии Товара в рублях РФ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки на основании счета на оплату при наличии подписанной Сторонами товарной накладной