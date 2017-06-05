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Номер извещения
ГП717290
Уникальный номер закупки
207-562/17 от 26.05.17г.
Наименование закупки
закуп прокладок в соответствии с заявкой №207-562/17 от 26.05.17г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
{}
Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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№ п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 ОСТ26.260-454-99 96 2 Прокладка СНП В-2-3-100-40 ОСТ26.260-454-99 96 3 Прокладка СНП В-2-3-150-25 ОСТ26.260-454-99 96 4 Прокладка СНП В-2-3-100-25 ОСТ26.260-454-99 192 5 Прокладка СНП В-2-3-300-25 ОСТ26.260-454-99 96 6 Прокладка СНП А-4-5-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 192 7 Прокладка СНП А-4-5-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 480 8 Прокладка СНП В-2-3-150-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 9 Прокладка СНП В-2-3-200-25 ГОСТ Р 52376-2005 96 10 Прокладка СНП В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 11 Прокладка СНП В-2-3-250-25 ГОСТ Р 52376-2005 96
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 06:00 GMT +305.06.2017 06:0005.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717290Дата и время окончания срока приема заявок № п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 ОСТ26.260-454-99 96 2 Прокладка СНП В-2-3-100-40 ОСТ26.260-454-99 96 3 Прокладка СНП В-2-3-150-25 ОСТ26.260-454-99 96 4 Прокладка СНП В-2-3-100-25 ОСТ26.260-454-99 192 5 Прокладка СНП В-2-3-300-25 ОСТ26.260-454-99 96 6 Прокладка СНП А-4-5-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 192 7 Прокладка СНП А-4-5-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 480 8 Прокладка СНП В-2-3-150-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 9 Прокладка СНП В-2-3-200-25 ГОСТ Р 52376-2005 96 10 Прокладка СНП В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 11 Прокладка СНП В-2-3-250-25 ГОСТ Р 52376-2005 96 Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 06:0005.06.2017 06:0005.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717290Дата и время вскрытия заявок № п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 ОСТ26.260-454-99 96 2 Прокладка СНП В-2-3-100-40 ОСТ26.260-454-99 96 3 Прокладка СНП В-2-3-150-25 ОСТ26.260-454-99 96 4 Прокладка СНП В-2-3-100-25 ОСТ26.260-454-99 192 5 Прокладка СНП В-2-3-300-25 ОСТ26.260-454-99 96 6 Прокладка СНП А-4-5-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 192 7 Прокладка СНП А-4-5-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 480 8 Прокладка СНП В-2-3-150-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 9 Прокладка СНП В-2-3-200-25 ГОСТ Р 52376-2005 96 10 Прокладка СНП В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 11 Прокладка СНП В-2-3-250-25 ГОСТ Р 52376-2005 96 Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
02.08.2017 06:3002.08.2017 06:3002.08.2017 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717290Подведение итогов не позднее № п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 ОСТ26.260-454-99 96 2 Прокладка СНП В-2-3-100-40 ОСТ26.260-454-99 96 3 Прокладка СНП В-2-3-150-25 ОСТ26.260-454-99 96 4 Прокладка СНП В-2-3-100-25 ОСТ26.260-454-99 192 5 Прокладка СНП В-2-3-300-25 ОСТ26.260-454-99 96 6 Прокладка СНП А-4-5-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 192 7 Прокладка СНП А-4-5-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 480 8 Прокладка СНП В-2-3-150-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 9 Прокладка СНП В-2-3-200-25 ГОСТ Р 52376-2005 96 10 Прокладка СНП В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 11 Прокладка СНП В-2-3-250-25 ГОСТ Р 52376-2005 96 Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.08.201702.08.2017 06:3002.08.2017 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717290Подведение итогов не позднее № п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 ОСТ26.260-454-99 96 2 Прокладка СНП В-2-3-100-40 ОСТ26.260-454-99 96 3 Прокладка СНП В-2-3-150-25 ОСТ26.260-454-99 96 4 Прокладка СНП В-2-3-100-25 ОСТ26.260-454-99 192 5 Прокладка СНП В-2-3-300-25 ОСТ26.260-454-99 96 6 Прокладка СНП А-4-5-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 192 7 Прокладка СНП А-4-5-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 480 8 Прокладка СНП В-2-3-150-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 9 Прокладка СНП В-2-3-200-25 ГОСТ Р 52376-2005 96 10 Прокладка СНП В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 11 Прокладка СНП В-2-3-250-25 ГОСТ Р 52376-2005 96 Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ п/п Наименование Всего, шт. 1 Прокладка СНП В-3-539-2,5-4,5 ОСТ26.260-454-99 96 2 Прокладка СНП В-2-3-100-40 ОСТ26.260-454-99 96 3 Прокладка СНП В-2-3-150-25 ОСТ26.260-454-99 96 4 Прокладка СНП В-2-3-100-25 ОСТ26.260-454-99 192 5 Прокладка СНП В-2-3-300-25 ОСТ26.260-454-99 96 6 Прокладка СНП А-4-5-50-40 ГОСТ Р 52376-2005 192 7 Прокладка СНП А-4-5-50-25 ГОСТ Р 52376-2005 480 8 Прокладка СНП В-2-3-150-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 9 Прокладка СНП В-2-3-200-25 ГОСТ Р 52376-2005 96 10 Прокладка СНП В-2-3-200-40 ГОСТ Р 52376-2005 48 11 Прокладка СНП В-2-3-250-25 ГОСТ Р 52376-2005 96
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объёме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24
G
Документация лота
Кол-во: 0
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