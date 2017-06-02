Запрос цен на поставку запасных частей к насосам ЭЦВ на 2 полугодие 2017 года для нужд ООО «РВК-Воронеж»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705160174 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос цен на поставку запасных частей к насосам ЭЦВ на 2 полугодие 2017 года для нужд ООО «РВК-Воронеж» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ

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