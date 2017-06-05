Запрос цен на поставку химических реактивов, посуды и расходных материалов для лабораторий на 2 полугодие 2017 года для нужд ООО «РВК-Воронеж»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705157361 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос цен на поставку химических реактивов, посуды и расходных материалов для лабораторий на 2 полугодие 2017 года для нужд ООО «РВК-Воронеж» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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