www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705157361
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен на поставку химических реактивов, посуды и расходных материалов для лабораторий на 2 полугодие 2017 года для нужд ООО «РВК-Воронеж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 13:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тройнина Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хим.реактивов, посуды и расходных материалов для лабораторий на 2 полугодие 2017 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 13:00 GMT +305.06.2017 13:0005.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157361Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хим.реактивов, посуды и расходных материалов для лабораторий на 2 полугодие 2017 годаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 13:0005.06.2017 13:0005.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705157361Дата и время вскрытия заявок Поставка хим.реактивов, посуды и расходных материалов для лабораторий на 2 полугодие 2017 годаВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хим.реактивов, посуды и расходных материалов для лабораторий на 2 полугодие 2017 года
Начальная цена
1 562 263,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
20.59.52.194
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.