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    Главная / Торги / Закупка металлопроката для нужд ООО "Эльгауголь"".

    Закупка металлопроката для нужд ООО "Эльгауголь"".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2017 11:0015.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717244Дата и время окончания срока приема заявок Металлопроката для нужд ООО "Эльгауголь"НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717244

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката для нужд ООО "Эльгауголь"".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 13:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-23-92

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Prudkaya@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Прудкая Татьяна Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопроката для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.10.201725.10.2017 11:0025.10.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717244Подведение итогов не позднее Металлопроката для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопроката для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ Станция Верхнезейск ДВ жд, код 913206 с подачей на станцию Верхний Улак Грузополучатель – АО «Металлургшахтспецстрой», код 6187 Код ОКПО – 98288783 Почтовый адрес – 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Набережная,1 почтовый и юр.адрес: г. Нерюнгри, респ. Саха "Якутия" ул. Ленина, д.3, корп.1, индекс - 678960 фактический адрес: г. Нерюнгри, ул. Набережная, д. 1 «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь». 2.КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 20т футовые контейнеры, 40 футовые контейнеры Станция Верхнезейск ДВ жд, код 913206 с подачей на станцию Верхний Улак Грузополучатель –АО «Металлургшахтспецстрой», код 6187 Код ОКПО – 98288783 Почтовый адрес – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Северная,5 В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь». 2. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ Станция Верхнезейск ДВ жд, код 913206 Грузополучатель –ООО «Мечел Транс Восток», код 6192 Код ОКПО –61403108 Почтовый адрес – 676290 Амурская обл. г Тында ул Советская ,1 каб 102 В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для АО «Металлургшахтспецстрой»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки минимальный Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    07.29.19.292

    Концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.72.21

    Торговля оптовая черными металлами в первичных формах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголок равнополочный 30x30x3 Сталь: 3пс(сп)ГОСТ 8509-93, 19281-89 Сталь: 3пс(сп)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Лист х/к 2*1250*2500 стальной"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Лист 1,0*1250*2500 оцинкованный"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "ЛИСТ г/к"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Лист 10х1250х2500 Сталь: 3сп(пс)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ЛИСТ г/к"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Швеллер 16П (12000), Ст09Г2С-12, ГОСТ 8240-97, г/к"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Уголок равнополочный 100x100x7 Сталь: 09Г2С ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Уголок равнополочный 75x75x5 Сталь: 09Г2С ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Уголок равнополочный 45x45x4 Сталь: 09Г2С ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Уголок равнополочный 63x63x5 Сталь: 09Г2С ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Швеллер 16П (12000), Ст09Г2С-12, ГОСТ 8240-97, г/к"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Швеллер 14П (12000), Ст09Г2С-12, ГОСТ 8240-97, г/к"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Швеллер 12П (12000), Ст09Г2С-12, ГОСТ 8240-97, г/к"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Швеллер 10П (12000), Ст09Г2С-12, ГОСТ 8240-97, г/к"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Балка двутавровая 10Б1 Сталь: 3сп(пс) ГОСТ 26020-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Уголок равнополочный 15x15x3 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Уголок равнополочный 20x20x3 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Уголок равнополочный 25x25x3 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Уголок равнополочный 30x30x3 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Уголок равнополочный 40x40x4 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Уголок равнополочный 45x45x4 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Уголок равнополочный 50x50x4 Сталь: 09Г2С ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Уголок равнополочный 56x56x5 Сталь: 09Г2С ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Уголок равнополочный 63x63x5 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Уголок равнополочный 75x75x5 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Уголок равнополочный 90x90x6 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8509-93, 19281-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Труба прямоугольная 40х20х3 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8645-68, 8639-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Труба прямоугольная 60х40х3 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8645-68, 8639-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Труба прямоугольная 80х40х3 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8645-68, 8639-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Труба квадратная 15х15х1,5 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8645-68, 8639-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "Труба квадратная 25х25х2 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8645-68, 8639-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Труба квадратная 40х40х2 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8645-68, 8639-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Труба квадратная 50х50х3 Сталь: 3пс(сп) ГОСТ 8645-68, 8639-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Лист 40х1500х6000 Сталь: HARDOX 450 DIN EN ISO 6506-1-2015 Износостойкая сталь HARDOX 450, HBW 425-475"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Лист 30х1500х6000 Сталь: HARDOX 450 DIN EN ISO 6506-1-2015 Износостойкая сталь HARDOX 450, HBW 425-475"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Лист 25х1500х6000 Сталь: HARDOX 450 DIN EN ISO 6506-1-2015 Износостойкая сталь HARDOX 450, HBW 425-475"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Лист 20х1500х6000 Сталь: HARDOX 450 DIN EN ISO 6506-1-2015 Износостойкая сталь HARDOX 450, HBW 425-475"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Лист 60х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Лист 50х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Лист 40х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Лист 30х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Лист 25х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Лист 20х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Лист 16х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Лист 14х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Лист 12х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Лист 10х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 24

    "Позиция 49"

    "Лист 8х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Лист 6х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Лист 4х1500х6000 Сталь: 09Г2С ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Лист 3х1250х2500 Сталь: 3сп(пс) ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "Лист 2х1250х2500 Сталь: 3сп(пс) ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Лист 1,5х1250х2500 Сталь: 3сп(пс) ГОСТ 16523-97,19903-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "Шестигранник 55 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Шестигранник 50 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Шестигранник 47 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Шестигранник 42 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Шестигранник 36 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Шестигранник 32 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Шестигранник 30 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Шестигранник 27 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Шестигранник 24 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Шестигранник 22 Сталь: 40ХГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Шестигранник 19 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Шестигранник 17 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 67"

    "Шестигранник 14 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Шестигранник 12 Сталь: 40Х ГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 69"

    "Шестигранник 10 Сталь: 40ХГОСТ 2879-88, 8560-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 70"

    "Проволока латунная диаметр 5 Марка: ЛК62-0.5 ГОСТ 16130-90"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "Проволока латунная диаметр 4 Марка: ЛК62-0.5 ГОСТ 16130-90"

    Кол-во: 0

    "Позиция 72"

    "Проволока латунная диаметр 3 Марка: ЛК62-0.5 ГОСТ 16130-90"

    Кол-во: 0

    "Позиция 73"

    "Проволока латунная диаметр 2 Марка: ЛК62-0.5 ГОСТ 16130-90"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "Круг (пруток) бронзовый диаметр 120 Марка: БрОЦС 5-5-5 ГОСТ 24301-93"

    Кол-во: 0

    "Позиция 75"

    "Круг (пруток) бронзовый диаметр 110 Марка: БрАМц 9-2 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 76"

    "Круг (пруток) бронзовый диаметр 100 Марка: БрАЖ 9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 77"

    "Круг (пруток) бронзовый диаметр 80 Марка: БрАЖ 9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 78"

    "Круг (пруток) бронзовый диаметр 40 Марка: БрАЖ 9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 79"

    "Круг (пруток) бронзовый диаметр 10 Марка: БрАЖ 9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 80"

    "Круг диаметр 200 Сталь: 30ХГСА ГОСТ 2590-88,"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Круг диаметр 180 Сталь: 30ХГСА ГОСТ 2590-88,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Круг диаметр 160 Сталь: 30ХГСА ГОСТ 2590-88,"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Круг диаметр 120 Сталь: 30ХГСА ГОСТ 2590-88,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Круг диаметр 100 Сталь: 30ХГСА ГОСТ 2590-88,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Круг диаметр 90 Сталь: 30ХГСА ГОСТ 2590-88,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Круг диаметр 60 Сталь: 45ГОСТ 2590-88,"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Круг диаметр 50 Сталь: 45 ГОСТ 2590-88, 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 88"

    "Круг диаметр 40 Сталь: 45 ГОСТ 2590-88, 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 89"

    "Круг диаметр 30 Сталь: 45 ГОСТ 2590-88, 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 90"

    "Круг диаметр 27 Сталь: 45 ГОСТ 2590-88, 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 91"

    "Круг диаметр 24 Сталь: 45 ГОСТ 2590-88, 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 92"

    "Круг диаметр 22 Сталь: 45 ГОСТ 2590-88, 1050-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 93"

    "Круг диаметр 19мм Сталь: 40Х ГОСТ 2590-88, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 94"

    "Круг диаметр 17 Сталь: 09Г2С ГОСТ 2590-88, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 95"

    "Круг диаметр 14 Сталь: 09Г2С ГОСТ 2590-88, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 96"

    "Круг диаметр 12 Сталь: 09Г2С ГОСТ 2590-88, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 97"

    "Круг диаметр 10 Сталь: 09Г2С ГОСТ 2590-88, 19281-89"

    Кол-во: 0

    "Позиция 98"

    "Лист х/к 2*1250*2500 стальнойсталь 08пс ГОСТ 19904-90"

    Кол-во: 0

    "Позиция 99"

    "ЛИСТ г/к ГОСТ 16523-89; 14637 размер 30х1250х2500 Ст3СП/ПС5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "ЛИСТ г/к ГОСТ 16523-89; 14637 размер 12х1250х2500 Ст3СП/ПС5"

    Кол-во: 1

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