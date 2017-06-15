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Номер извещения
ГП717244
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлопроката для нужд ООО "Эльгауголь"".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 13:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-23-92
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Tatyana.Prudkaya@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Прудкая Татьяна Игоревна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Металлопроката для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлопроката для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1.ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ Станция Верхнезейск ДВ жд, код 913206 с подачей на станцию Верхний Улак Грузополучатель – АО «Металлургшахтспецстрой», код 6187 Код ОКПО – 98288783 Почтовый адрес – 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Набережная,1 почтовый и юр.адрес: г. Нерюнгри, респ. Саха "Якутия" ул. Ленина, д.3, корп.1, индекс - 678960 фактический адрес: г. Нерюнгри, ул. Набережная, д. 1 «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь». 2.КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 20т футовые контейнеры, 40 футовые контейнеры Станция Верхнезейск ДВ жд, код 913206 с подачей на станцию Верхний Улак Грузополучатель –АО «Металлургшахтспецстрой», код 6187 Код ОКПО – 98288783 Почтовый адрес – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Северная,5 В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь». 2. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ Станция Верхнезейск ДВ жд, код 913206 Грузополучатель –ООО «Мечел Транс Восток», код 6192 Код ОКПО –61403108 Почтовый адрес – 676290 Амурская обл. г Тында ул Советская ,1 каб 102 В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для АО «Металлургшахтспецстрой»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
07.29.19.292
46.72.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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