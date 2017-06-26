открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лот № 2 - Полунавесной оборотный плуг в тележке "SPSL B9" в комплекте с 3-х точечной тележкой - навесной "Trailed Liffer" (инв.№ 252001338). Местоположение: Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Б.Болдино. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717241 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лот № 2 - Полунавесной оборотный плуг в тележке "SPSL B9" в комплекте с 3-х точечной тележкой - навесной "Trailed Liffer" (инв.№ 252001338). Местоположение: Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Б.Болдино. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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