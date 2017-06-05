www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705156982
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в «Гостиница «Славянка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 13:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
Контактный телефон
+7 495 681-44-44
Факс
--
Адрес электронной почты
trudas@slavhotels.ru
Ф.И.О. контактного лица
Труд Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре в здании «Гостиница «Славянка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156982Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре в здании «Гостиница «Славянка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705156982Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре в здании «Гостиница «Славянка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156982Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре в здании «Гостиница «Славянка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре в здании «Гостиница «Славянка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
80.20
80.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.