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Номер извещения
31705156954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и изготовление опытных образцов оптоэлектронных насадок на считывающее оборудование, обеспечивающих считывание машиносчитываемых флуоресцентных меток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Почтовый адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-66 доб. 649
Факс
Адрес электронной почты
Vedernikova.T@promtehaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведерникова Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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Выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и изготовление опытных образцов оптоэлектронных насадок на считывающее оборудование, обеспечивающих считывание машиносчитываемых флуоресцентных меток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156954Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и изготовление опытных образцов оптоэлектронных насадок на считывающее оборудование, обеспечивающих считывание машиносчитываемых флуоресцентных меток»Центральный
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 10:00GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705156954Дата и время вскрытия заявок Выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и изготовление опытных образцов оптоэлектронных насадок на считывающее оборудование, обеспечивающих считывание машиносчитываемых флуоресцентных меток»Центральный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.201720.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705156954Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и изготовление опытных образцов оптоэлектронных насадок на считывающее оборудование, обеспечивающих считывание машиносчитываемых флуоресцентных меток»Центральный
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156954Подведение итогов не позднее Выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и изготовление опытных образцов оптоэлектронных насадок на считывающее оборудование, обеспечивающих считывание машиносчитываемых флуоресцентных меток»Центральный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201720.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156954Подведение итогов не позднее Выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и изготовление опытных образцов оптоэлектронных насадок на считывающее оборудование, обеспечивающих считывание машиносчитываемых флуоресцентных меток»Центральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и изготовление опытных образцов оптоэлектронных насадок на считывающее оборудование, обеспечивающих считывание машиносчитываемых флуоресцентных меток»
Начальная цена
4 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица. Требования к выполняемым работам представлены в Технической части конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВКО СИМВОЛ
Все закупки и тендеры ВКО СИМВОЛ
Адрес местонахождения
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
72.19.19
72.19
Документация лота
Кол-во: 1
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