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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку режущего инструмента Komet.

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку режущего инструмента Komet.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 06:3016.06.2017 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка режущего инструмента KometЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705157303

    Уникальный номер закупки

    412/59-А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку режущего инструмента Komet.

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-55-91

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@zik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таушканова Наталия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка режущего инструмента Komet

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 06:30 GMT +316.06.2017 06:3016.06.2017 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705157303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка режущего инструмента KometЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 21:0005.07.2017 21:0005.07.2017 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705157303Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка режущего инструмента KometЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    06.07.2017 09:0006.07.2017 09:0006.07.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705157303Дата и время проведения Поставка режущего инструмента KometЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    07.07.2017 21:0007.07.2017 21:0007.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157303Подведение итогов не позднее Поставка режущего инструмента KometЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.201707.07.2017 21:0007.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705157303Подведение итогов не позднее Поставка режущего инструмента KometЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка режущего инструмента Komet

    Начальная цена

    6 905,48

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    21 722,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 компл.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «МЗИК», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все обязательства участника по поставке товара заказчику должны быть исполнены в течение 12 (двенадцати) недель с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия заказчика. Оплата в размере 100,00 % в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад заказчика и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларация о соответствии ТР ТС (копия)) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в российских рублях по текущему курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ на дату составления участником отгрузочной документации в адрес заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.275

    Пластинки сменные из быстрорежущей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка режущего инструмента Komet"

    Кол-во: 1

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