Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата услуг производится ежемесячно по фактически выполненным объемам, но не более стоимости Договора, на основании предоставленных оказывающим услуги по Договору частным охранных предприятием, частной охранной организацией, охранным агентством (ЧОП, ЧОО, ОА, далее – Исполнитель) счёта и акта приема – передачи оказанных услуг до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. Выплата аванса не предусмотрена.