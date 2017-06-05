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    Главная / Торги / 17-10 услуги охраны для ПЗУ Новосибирск Западный

    17-10 услуги охраны для ПЗУ Новосибирск Западный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 17:0005.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717221Дата и время окончания срока приема заявок услуги охраны МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717221

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    17-10 услуги охраны для ПЗУ Новосибирск Западный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 12:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 17-10 услуги охраны для ПЗУ Новосибирск Западный

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
    Все закупки и тендеры ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ

    Юридический адрес

    105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2

    Почтовый адрес

    105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 663-12-58

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    l.chaush@translom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чауш Лолитта Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги охраны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 17:00 GMT +305.06.2017 17:0005.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717221Дата и время окончания срока приема заявок услуги охраны Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 17:0005.06.2017 17:0005.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717221Дата и время вскрытия заявок услуги охраны Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 16:0023.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717221Подведение итогов не позднее услуги охраны Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717221Подведение итогов не позднее услуги охраны Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги охраны

    Начальная цена

    3 784 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По графику несения службы в течение суток 2 поста: 2 – кругло-суточных (24 ч), наряда. По графику несения службы в течение недели: - все дни недели, включая выходные и нерабочие праздничные дни.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    630041, г. Новосибирск, ул. Балластная, д.15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг производится ежемесячно по фактически выполненным объемам, но не более стоимости Договора, на основании предоставленных оказывающим услуги по Договору частным охранных предприятием, частной охранной организацией, охранным агентством (ЧОП, ЧОО, ОА, далее – Исполнитель) счёта и акта приема – передачи оказанных услуг до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. Выплата аванса не предусмотрена.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
    Все закупки и тендеры ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ

    Адрес местонахождения

    105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2

    105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги охраны"

    Кол-во: 0

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