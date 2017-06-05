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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП717221
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
17-10 услуги охраны для ПЗУ Новосибирск Западный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 12:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2
Почтовый адрес
105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12
Контактный телефон
+7 495 663-12-58
Факс
--
Адрес электронной почты
l.chaush@translom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чауш Лолитта Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги охраны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 17:00 GMT +305.06.2017 17:0005.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717221Дата и время окончания срока приема заявок услуги охраны Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 17:0005.06.2017 17:0005.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717221Дата и время вскрытия заявок услуги охраны Москва
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 16:0023.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717221Подведение итогов не позднее услуги охраны Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги охраны
Начальная цена
3 784 320,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По графику несения службы в течение суток 2 поста: 2 – кругло-суточных (24 ч), наряда. По графику несения службы в течение недели: - все дни недели, включая выходные и нерабочие праздничные дни.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
630041, г. Новосибирск, ул. Балластная, д.15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
Все закупки и тендеры ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
Адрес местонахождения
105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2
105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12
80.10.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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