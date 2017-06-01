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Номер извещения
31705156822
Уникальный номер закупки
578
Наименование закупки
Поставка видео и сетевого оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 12:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-52-75
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts7@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власевнин Антон Владимирович
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка видео и сетевого оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 20:00 GMT +301.06.2017 20:0001.06.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156822Дата и время окончания срока приема заявок Поставка видео и сетевого оборудованияЗлатоуст
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 06:0002.06.2017 06:0002.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705156822Дата и время вскрытия заявок Поставка видео и сетевого оборудованияЗлатоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка видео и сетевого оборудования
Начальная цена
282 286,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 822,86 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Златоуст, Парковый проезд, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
62.02.30
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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