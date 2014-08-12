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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по доставке валков в Индию на условиях DDP

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке валков в Индию на условиях DDP

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2014 15:0012.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407514Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке валков в Индию на условиях DDPЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407514

    Уникальный номер закупки

    1107

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке валков в Индию на условиях DDP

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.07.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    условия

    форма договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-51-53

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    I.Balyakina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балякина Ирина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке валков в Индию на условиях DDP

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2014 15:00 GMT +312.08.2014 15:0012.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407514Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке валков в Индию на условиях DDPЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2014 15:0012.08.2014 15:0012.08.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407514Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке валков в Индию на условиях DDPЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2014 15:0019.08.2014 15:0019.08.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407514Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке валков в Индию на условиях DDPЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.201419.08.2014 15:0019.08.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407514Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке валков в Индию на условиях DDPЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке валков в Индию на условиях DDP

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке валков в Индию на условиях DDP

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 30 дней с даты подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.4

    Организация перевозок грузов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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