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Номер извещения
ГП717229
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта. (Лот № 35)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 12:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Почтовый адрес
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Факс
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
tender@gbes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипов Игорь Гаянович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора купли-продажи: А/мастерская 49091/КАМАЗ-43114-15 г.н. Р279АО (Лот № 35)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 16:00 GMT +326.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717229Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: А/мастерская 49091/КАМАЗ-43114-15 г.н. Р279АО (Лот № 35)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2017 12:0027.06.2017 12:0027.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717229Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: А/мастерская 49091/КАМАЗ-43114-15 г.н. Р279АО (Лот № 35)Москва
Дата и время проведения
28.06.2017 12:0028.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717229Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: А/мастерская 49091/КАМАЗ-43114-15 г.н. Р279АО (Лот № 35)Москва
Подведение итогов не позднее
28.06.2017 16:0028.06.2017 16:0028.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717229Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: А/мастерская 49091/КАМАЗ-43114-15 г.н. Р279АО (Лот № 35)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи: А/мастерская 49091/КАМАЗ-43114-15 г.н. Р279АО (Лот № 35)
Начальная цена
652 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
32 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором и Извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Договором и Извещением.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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