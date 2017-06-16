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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП

    Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156531Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705156531

    Уникальный номер закупки

    122

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 12:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 122

    Схема монтажа светопрозрачных конструкций

    Локальная смета № 1 по замене конструкций зенитного фонаря СОП

    Смета Окна (СОП)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы столярные и плотничные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 15:00 GMT +316.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156531Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.06.2017 16:3020.06.2017 16:3020.06.2017 16:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705156531Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП Москва

    Дата и время проведения

    21.06.2017 10:0021.06.2017 10:0021.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705156531Дата и время проведения Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2017 12:2527.06.2017 12:2527.06.2017 12:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156531Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201727.06.2017 12:2527.06.2017 12:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156531Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП

    Начальная цена

    5 320 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    106 400,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    106 400,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической частью (Часть III) и Проектом Договора (Часть IV)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 110, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора (Часть IV)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    43.32.10.110

    Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.32

    Работы столярные и плотничные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП "

    Кол-во: 1

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