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Номер извещения
31705156531
Уникальный номер закупки
122
Наименование закупки
Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 12:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 15:00 GMT +316.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156531Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2017 16:3020.06.2017 16:3020.06.2017 16:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705156531Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП Москва
Дата и время проведения
21.06.2017 10:0021.06.2017 10:0021.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705156531Дата и время проведения Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП Москва
Подведение итогов не позднее
27.06.2017 12:2527.06.2017 12:2527.06.2017 12:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156531Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене конструкций зенитного фонаря СОП
Начальная цена
5 320 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
106 400,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Технической частью (Часть III) и Проектом Договора (Часть IV)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 110, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
43.32.10.110
43.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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