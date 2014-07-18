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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП407513
Уникальный номер закупки
39
Наименование закупки
Закупка оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Алмазная сверлильная установка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 13:30 GMT +318.07.2014 13:3018.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407513Дата и время окончания срока приема заявок Алмазная сверлильная установкаМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2014 13:3018.07.2014 13:3018.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407513Дата и время вскрытия заявок Алмазная сверлильная установкаМосква
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 16:3021.07.2014 16:3021.07.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407513Подведение итогов не позднее Алмазная сверлильная установкаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Алмазная сверлильная установка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Год выпуска не ранее 2014г Наличие сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Поставка продукции июль-август 2014 года. Доставка включена в стоимость продукции и осуществляется силами Поставщика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Инструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 13:30 GMT +318.07.2014 13:3018.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407513Дата и время окончания срока приема заявок ИнструментМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2014 13:3018.07.2014 13:3018.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407513Дата и время вскрытия заявок ИнструментМосква
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 16:3021.07.2014 16:3021.07.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407513Подведение итогов не позднее ИнструментМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.07.201421.07.2014 16:3021.07.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407513Подведение итогов не позднее ИнструментМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Год выпуска не ранее 2014г Наличие сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Поставка продукции июль-август 2014 года. Доставка включена в стоимость продукции и осуществляется силами Поставщика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Строительное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 13:30 GMT +318.07.2014 13:3018.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407513Дата и время окончания срока приема заявок Строительное оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2014 13:3018.07.2014 13:3018.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407513Дата и время вскрытия заявок Строительное оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 16:3021.07.2014 16:3021.07.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407513Подведение итогов не позднее Строительное оборудованиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительное оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Год выпуска не ранее 2014г Наличие сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Поставка продукции июль-август 2014 года. Доставка включена в стоимость продукции и осуществляется силами Поставщика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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