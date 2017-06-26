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Номер извещения
ГП717202
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества: производственного назначения, расположенного по адресу: Нижегородская область, Починковский район, поселок Ужовка, улица Советская, дом 40. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 831 431-18-08
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
M.Suryakova@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сурякова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот №1: Нежилое здание – завод ЖБИ №22 производственной базы п. Ужовка (объект является объектом незавершенным строительством) (производственное). Общая площадь (по наружному обмеру): 5938,70 кв.м., Готовность: 33,00%, инвентарный номер: 04141, литер: 12К. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 16:00 GMT +326.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717202Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: Нежилое здание – завод ЖБИ №22 производственной базы п. Ужовка (объект является объектом незавершенным строительством) (производственное). Общая площадь (по наружному обмеру): 5938,70 кв.м., Готовность: 33,00%, инвентарный номер: 04141, литер: 12К. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717202Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот №1: Нежилое здание – завод ЖБИ №22 производственной базы п. Ужовка (объект является объектом незавершенным строительством) (производственное). Общая площадь (по наружному обмеру): 5938,70 кв.м., Готовность: 33,00%, инвентарный номер: 04141, литер: 12К. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва
Дата и время проведения
28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717202Дата и время проведения Лот №1: Нежилое здание – завод ЖБИ №22 производственной базы п. Ужовка (объект является объектом незавершенным строительством) (производственное). Общая площадь (по наружному обмеру): 5938,70 кв.м., Готовность: 33,00%, инвентарный номер: 04141, литер: 12К. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 18:0012.07.2017 18:0012.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717202Подведение итогов не позднее Лот №1: Нежилое здание – завод ЖБИ №22 производственной базы п. Ужовка (объект является объектом незавершенным строительством) (производственное). Общая площадь (по наружному обмеру): 5938,70 кв.м., Готовность: 33,00%, инвентарный номер: 04141, литер: 12К. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201712.07.2017 18:0012.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717202Подведение итогов не позднее Лот №1: Нежилое здание – завод ЖБИ №22 производственной базы п. Ужовка (объект является объектом незавершенным строительством) (производственное). Общая площадь (по наружному обмеру): 5938,70 кв.м., Готовность: 33,00%, инвентарный номер: 04141, литер: 12К. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1: Нежилое здание – завод ЖБИ №22 производственной базы п. Ужовка (объект является объектом незавершенным строительством) (производственное). Общая площадь (по наружному обмеру): 5938,70 кв.м., Готовность: 33,00%, инвентарный номер: 04141, литер: 12К. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Начальная цена
3 980 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
398 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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