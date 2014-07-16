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    Главная / Торги / Закупка электродов

    Закупка электродов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.07.2014 13:0016.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407512Дата и время окончания срока приема заявок электродыОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407512

    Уникальный номер закупки

    38

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электродов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электроды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.07.2014 13:00 GMT +316.07.2014 13:0016.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407512Дата и время окончания срока приема заявок электродыОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    16.07.2014 13:0016.07.2014 13:0016.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407512Дата и время вскрытия заявок электродыОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    17.07.2014 16:3017.07.2014 16:3017.07.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407512Подведение итогов не позднее электродыОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.07.201417.07.2014 16:3017.07.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407512Подведение итогов не позднее электродыОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указаннымм в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Срок поставки продукции июль-август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 15 календарных дней с момента поставки продуции.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроды УОНИ 13/55, 4,0мм"

    Кол-во: 3

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