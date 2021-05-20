Приобретение на первичном рынке в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) у Застройщика в многоквартирном жилом доме для обеспечения служебным жильем отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области. 0851200000621002200

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621002200 Уникальный номер закупки 0851200000621002200 Номер закупки Наименование закупки Приобретение на первичном рынке в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) у Застройщика в многоквартирном жилом доме для обеспечения служебным жильем отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области. 0851200000621002200 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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