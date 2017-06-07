Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, акта выполненных работ (ф.№КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затратах (ф.№КС-3) при наличии счет-фактуры, установленной формы, отвечающей требованиям ст.169 НК РФ. Датой выполнения работ является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком. Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Срок начала выполнения ремонтных работ – 20.07. 2017 г. Срок окончания выполнения ремонтных работ – 20.04.2018 г.