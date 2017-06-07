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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оконных рам по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оконных рам по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 06:0007.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156244Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту оконных рам по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятияЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705156244

    Уникальный номер закупки

    452/49-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оконных рам по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 11:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение к документации (локально-сметный расчет)

    извещение

    документация и проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@zik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Работы малярные и стекольные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту оконных рам по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 06:00 GMT +307.06.2017 06:0007.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156244Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту оконных рам по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 06:0007.06.2017 06:0007.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705156244Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту оконных рам по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156244Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту оконных рам по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту оконных рам по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия

    Начальная цена

    1 379 887,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    27 597,74 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, акта выполненных работ (ф.№КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затратах (ф.№КС-3) при наличии счет-фактуры, установленной формы, отвечающей требованиям ст.169 НК РФ. Датой выполнения работ является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком. Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Срок начала выполнения ремонтных работ – 20.07. 2017 г. Срок окончания выполнения ремонтных работ – 20.04.2018 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    43.34.20.190

    Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.34

    Производство малярных и стекольных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту оконных рам по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия"

    Кол-во: 1

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