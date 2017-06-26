Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.9). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.9). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717194Дата и время окончания срока приема заявок Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.9). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717194

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.9). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 11:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 831 431-18-08

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сурякова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.9). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 16:00 GMT +326.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717194Дата и время окончания срока приема заявок Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.9). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717194Дата окончания срока рассмотрения заявок Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.9). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Дата и время проведения

    28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717194Дата и время проведения Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.9). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2017 18:0012.07.2017 18:0012.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717194Подведение итогов не позднее Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.9). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 18:0012.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717194Подведение итогов не позднее Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.9). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.9). Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Начальная цена

    1 867 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    190 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    190 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    56

    Услуги общественного питания

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "столовая"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КОРСТОН - КАЗАНЬ
    Запрос предложений № ГП802421
    Непищевые материалы для ресторана
    Непищевые материалы для ресторана
    138148
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2018 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить