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    Главная / Торги / Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1,ПАО «НПО «Стрела»

    Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1,ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705158502Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705158502

    Уникальный номер закупки

    30-243-2017/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1,ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Документация

    Извещение

    Извещение

    Проект договора

    Форма графика выполнения работ корпус 1

    Проект договора подряда с графиком

    смета 109-2017

    смета 110-2017

    Локальная смета 109-2017

    Локальная смета 110-2017

    Дефектная ведомость №73 от 03.04.2017г.

    Дефектная ведомость №76 от 30.03.2017г.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705158502Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.06.2017 18:0027.06.2017 18:0027.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705158502Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"Тула

    Дата и время проведения

    28.06.2017 10:0028.06.2017 10:0028.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705158502Дата и время проведения Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"Тула

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 18:0030.06.2017 18:0030.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158502Подведение итогов не позднее Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 18:0030.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158502Подведение итогов не позднее Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"

    Начальная цена

    876 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекту Договора, дефектной ведомости №73 от 03.04.2017г., дефектной ведомости №76 от 30.03.2017г., локальной смете №109-2017, локальной смете №110-2017.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. М. Горького, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих строительных материалов и изделий, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов, организовать сдачу-приемку выполненных Работ. Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с согласованным Графиком выполнения ремонтных работ по объекту (Форма Графика Приложение № 2 к проекту Договора). Подрядчик должен не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня с даты подписания договора и до начала выполнения Работ, предоставить в ОКС Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт) и согласовать график выполнения работ по Договору, при этом привлекать для выполнения Работ только граждан Российской Федерации. Подрядчик должен обеспечивать строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения Работ, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика. Обеспечение Работ необходимыми материалами осуществляет Подрядчик. Материалы, используемые при ремонте должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного проектом Договора. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации проекта Договора материалов до полного завершения Работ несет Подрядчик. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Форма Акта Приложение № 3 к проекту Договора) Заказчиком. Подрядчик должен вывезти в течение 5 (пяти) дней после завершения Работ за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись работы по настоящему Договору (убрать, вывезти и утилизировать мусор (кроме металла). По истечении указанного срока Заказчик вправе рассматривать оставленное Подрядчиком имущество как умышленно оставленное или брошенное и распорядиться им по своему усмотрению. Уборка, вывоз мусора и его утилизация (кроме металла) осуществляется силами Подрядчика, еженедельно, на протяжении всего срока выполнения работ. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком. Авансирование Работ не предусмотрено. Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, далее КС-3) на основании счётов на оплату, с учетом фактически выполненных работ, в соответствии с графиком выполнения Работ утвержденным Заказчиком (Форма Графика Приложение № 2 к проекту Договора). Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Форма Акта Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счёта на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Договору. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в Договоре. Срок выполнения Работ составляет 50 (пятьдесят) рабочих дней после заключения Договора, с учетом исполнения Сторонами условий п. 3.1.2. и п. 3.4.2. проекта Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19

    Работы кровельные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела""

    Кол-во: 1

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