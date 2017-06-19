Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Подрядчик должен выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих строительных материалов и изделий, соответствующих требованиям технических регламентов и качества, с использованием своих машин и механизмов, организовать сдачу-приемку выполненных Работ. Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с согласованным Графиком выполнения ремонтных работ по объекту (Форма Графика Приложение № 2 к проекту Договора). Подрядчик должен не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня с даты подписания договора и до начала выполнения Работ, предоставить в ОКС Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт) и согласовать график выполнения работ по Договору, при этом привлекать для выполнения Работ только граждан Российской Федерации. Подрядчик должен обеспечивать строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения Работ, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика. Обеспечение Работ необходимыми материалами осуществляет Подрядчик. Материалы, используемые при ремонте должны быть новыми, пригодными к использованию с учетом гарантийного срока установленного проектом Договора. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации проекта Договора материалов до полного завершения Работ несет Подрядчик. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Форма Акта Приложение № 3 к проекту Договора) Заказчиком. Подрядчик должен вывезти в течение 5 (пяти) дней после завершения Работ за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площадки, на которой выполнялись работы по настоящему Договору (убрать, вывезти и утилизировать мусор (кроме металла). По истечении указанного срока Заказчик вправе рассматривать оставленное Подрядчиком имущество как умышленно оставленное или брошенное и распорядиться им по своему усмотрению. Уборка, вывоз мусора и его утилизация (кроме металла) осуществляется силами Подрядчика, еженедельно, на протяжении всего срока выполнения работ. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком. Авансирование Работ не предусмотрено. Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, далее КС-3) на основании счётов на оплату, с учетом фактически выполненных работ, в соответствии с графиком выполнения Работ утвержденным Заказчиком (Форма Графика Приложение № 2 к проекту Договора). Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Форма Акта Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счёта на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Договору. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в Договоре. Срок выполнения Работ составляет 50 (пятьдесят) рабочих дней после заключения Договора, с учетом исполнения Сторонами условий п. 3.1.2. и п. 3.4.2. проекта Договора.