www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705158502
Уникальный номер закупки
30-243-2017/А
Наименование закупки
Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1,ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705158502Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2017 18:0027.06.2017 18:0027.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705158502Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"Тула
Дата и время проведения
28.06.2017 10:0028.06.2017 10:0028.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705158502Дата и время проведения Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"Тула
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 18:0030.06.2017 18:0030.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158502Подведение итогов не позднее Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"Тула
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 18:0030.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705158502Подведение итогов не позднее Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"Тула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонтные работы на кровле на отм.0,000 в корпусе №1, в осях (16-18, Г-Ж/1) и на кровле корпуса №1 на отм.15,600, в осях (14-20) и на отм.20,400, площадка 1 ПАО "НПО"Стрела"
Начальная цена
876 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекту Договора, дефектной ведомости №73 от 03.04.2017г., дефектной ведомости №76 от 30.03.2017г., локальной смете №109-2017, локальной смете №110-2017.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, ул. М. Горького, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
43.91.19
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.