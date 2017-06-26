открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: магазина на 2 рабочих места с оборудованием, расположенного по адресу: Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.18. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717191 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: магазина на 2 рабочих места с оборудованием, расположенного по адресу: Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.18. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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