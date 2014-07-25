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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений №07/81/030714-ОЗП на право заключения договора на изготовление и поставку разъединителей 138кВ и 245кВ.

    Открытый запрос предложений №07/81/030714-ОЗП на право заключения договора на изготовление и поставку разъединителей 138кВ и 245кВ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2014 12:0025.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407509Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №07/81/030714-ОЗП на право заключения договора на изготовление и поставку разъединителей 138кВ и 245кВ.КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407509

    Уникальный номер закупки

    07/81/030714-ОЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений №07/81/030714-ОЗП на право заключения договора на изготовление и поставку разъединителей 138кВ и 245кВ.

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    07/81/030714-ОЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений №07/81/030714-ОЗП на право заключения договора на изготовление и поставку разъединителей 138кВ и 245кВ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2014 12:00 GMT +325.07.2014 12:0025.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407509Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №07/81/030714-ОЗП на право заключения договора на изготовление и поставку разъединителей 138кВ и 245кВ.Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    28.07.2014 12:0028.07.2014 12:0028.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407509Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений №07/81/030714-ОЗП на право заключения договора на изготовление и поставку разъединителей 138кВ и 245кВ.Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2014 12:0028.08.2014 12:0028.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407509Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №07/81/030714-ОЗП на право заключения договора на изготовление и поставку разъединителей 138кВ и 245кВ.Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.201428.08.2014 12:0028.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407509Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №07/81/030714-ОЗП на право заключения договора на изготовление и поставку разъединителей 138кВ и 245кВ.Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений №07/81/030714-ОЗП на право заключения договора на изготовление и поставку разъединителей 138кВ и 245кВ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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