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    Главная / Торги / Закупка Выключателя Compact NS2500N UI 750Vдля нужд ООО «Эльгауголь»

    Закупка Выключателя Compact NS2500N UI 750Vдля нужд ООО «Эльгауголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2017 11:0020.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717190Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Выключателя Compact NS2500N UI 750Vдля нужд ООО «Эльгауголь» НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717190

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Выключателя Compact NS2500N UI 750Vдля нужд ООО «Эльгауголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение№2 Проект договора

    Приложение№3 Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-23-37

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Filippov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Выключателя Compact NS2500N UI 750Vдля нужд ООО «Эльгауголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.201715.09.2017 11:0015.09.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717190Подведение итогов не позднее Закупка Выключателя Compact NS2500N UI 750Vдля нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Выключателя Compact NS2500N UI 750Vдля нужд ООО «Эльгауголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузочные реквизиты. Транспортно-экспедиционная компания грузополучатель - АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878. Почтовый адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная 1. Почтовый адрес – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1 В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки 30 дней с даты заключения договора.Срок поставки может быть изменен в зависимости от срока изготовления. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    27.12.22.000

    Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель Compact NS2500N UI 750V"

    Кол-во: 2

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