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    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Автобус SOR LC 10.5, VIN: ТК9L1XX116LSL5697, двигатель IVECO F4AE0682C*С105/00258922, шасси TK9L1ХХ116LSL5697 (инв.№ 251998276). Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская , д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Автобус SOR LC 10.5, VIN: ТК9L1XX116LSL5697, двигатель IVECO F4AE0682C*С105/00258922, шасси TK9L1ХХ116LSL5697 (инв.№ 251998276). Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская , д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717189Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 - Автобус SOR LC 10.5, VIN: ТК9L1XX116LSL5697, двигатель IVECO F4AE0682C*С105/00258922, шасси TK9L1ХХ116LSL5697 (инв.№ 251998276). Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская , д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717189

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Автобус SOR LC 10.5, VIN: ТК9L1XX116LSL5697, двигатель IVECO F4AE0682C*С105/00258922, шасси TK9L1ХХ116LSL5697 (инв.№ 251998276). Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская , д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 831 431-18-08

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сурякова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    шасси

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1 - Автобус SOR LC 10.5, VIN: ТК9L1XX116LSL5697, двигатель IVECO F4AE0682C*С105/00258922, шасси TK9L1ХХ116LSL5697 (инв.№ 251998276). Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская , д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 16:00 GMT +326.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717189Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 - Автобус SOR LC 10.5, VIN: ТК9L1XX116LSL5697, двигатель IVECO F4AE0682C*С105/00258922, шасси TK9L1ХХ116LSL5697 (инв.№ 251998276). Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская , д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717189Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1 - Автобус SOR LC 10.5, VIN: ТК9L1XX116LSL5697, двигатель IVECO F4AE0682C*С105/00258922, шасси TK9L1ХХ116LSL5697 (инв.№ 251998276). Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская , д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Дата и время проведения

    28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717189Дата и время проведения Лот № 1 - Автобус SOR LC 10.5, VIN: ТК9L1XX116LSL5697, двигатель IVECO F4AE0682C*С105/00258922, шасси TK9L1ХХ116LSL5697 (инв.№ 251998276). Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская , д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2017 18:0012.07.2017 18:0012.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717189Подведение итогов не позднее Лот № 1 - Автобус SOR LC 10.5, VIN: ТК9L1XX116LSL5697, двигатель IVECO F4AE0682C*С105/00258922, шасси TK9L1ХХ116LSL5697 (инв.№ 251998276). Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская , д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 18:0012.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717189Подведение итогов не позднее Лот № 1 - Автобус SOR LC 10.5, VIN: ТК9L1XX116LSL5697, двигатель IVECO F4AE0682C*С105/00258922, шасси TK9L1ХХ116LSL5697 (инв.№ 251998276). Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская , д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1 - Автобус SOR LC 10.5, VIN: ТК9L1XX116LSL5697, двигатель IVECO F4AE0682C*С105/00258922, шасси TK9L1ХХ116LSL5697 (инв.№ 251998276). Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская , д. 34. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Начальная цена

    783 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобус"

    Кол-во: 0

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