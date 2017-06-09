Открытый запрос предложений выполнение работ по конструированию, изготовлению и поставки технологической оснастки на стержневые автоматы LL 20H (1 комплект четырех местных ленточных стержневых оснасток ) для отливок Л-ЕЮТИ.Н.1329.111; 1482.100.101;1329-101; 1490.100.111;1360-100-501; 1360.100.701 для нужд ОАО "Алнас" (ПЕРЕТОРЖКА)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717185 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений выполнение работ по конструированию, изготовлению и поставки технологической оснастки на стержневые автоматы LL 20H (1 комплект четырех местных ленточных стержневых оснасток ) для отливок Л-ЕЮТИ.Н.1329.111; 1482.100.101;1329-101; 1490.100.111;1360-100-501; 1360.100.701 для нужд ОАО "Алнас" (ПЕРЕТОРЖКА) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество РИМЕРА

Все закупки и тендеры АО РИМЕРА Юридический адрес 125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5 Почтовый адрес 121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40 Контактный телефон +7 495 981-01-01 Факс +7 495 981-01-20 Адрес электронной почты zakupki.4060@rimera.com Ф.И.О. контактного лица Ковалева Ирина Михайловна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru