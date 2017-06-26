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    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лот № 5 - Машина трелевочная бесчокорная ЛП-18К2 (инв.№ 251996061). Местоположение: г. Нижний Новгород ,ул. Геологов 12/1. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лот № 5 - Машина трелевочная бесчокорная ЛП-18К2 (инв.№ 251996061). Местоположение: г. Нижний Новгород ,ул. Геологов 12/1. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717180Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 - Машина трелевочная бесчокорная ЛП-18К2 (инв.№ 251996061). Местоположение: г. Нижний Новгород ,ул. Геологов 12/1. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717180

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: Лот № 5 - Машина трелевочная бесчокорная ЛП-18К2 (инв.№ 251996061). Местоположение: г. Нижний Новгород ,ул. Геологов 12/1. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 831 431-18-08

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сурякова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 5 - Машина трелевочная бесчокорная ЛП-18К2 (инв.№ 251996061). Местоположение: г. Нижний Новгород ,ул. Геологов 12/1. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 16:00 GMT +326.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717180Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 - Машина трелевочная бесчокорная ЛП-18К2 (инв.№ 251996061). Местоположение: г. Нижний Новгород ,ул. Геологов 12/1. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717180Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 5 - Машина трелевочная бесчокорная ЛП-18К2 (инв.№ 251996061). Местоположение: г. Нижний Новгород ,ул. Геологов 12/1. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Дата и время проведения

    28.06.2017 14:0028.06.2017 14:0028.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717180Дата и время проведения Лот № 5 - Машина трелевочная бесчокорная ЛП-18К2 (инв.№ 251996061). Местоположение: г. Нижний Новгород ,ул. Геологов 12/1. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2017 18:0012.07.2017 18:0012.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717180Подведение итогов не позднее Лот № 5 - Машина трелевочная бесчокорная ЛП-18К2 (инв.№ 251996061). Местоположение: г. Нижний Новгород ,ул. Геологов 12/1. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 18:0012.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717180Подведение итогов не позднее Лот № 5 - Машина трелевочная бесчокорная ЛП-18К2 (инв.№ 251996061). Местоположение: г. Нижний Новгород ,ул. Геологов 12/1. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 5 - Машина трелевочная бесчокорная ЛП-18К2 (инв.№ 251996061). Местоположение: г. Нижний Новгород ,ул. Геологов 12/1. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

    Начальная цена

    1 417 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина трелевочная"

    Кол-во: 0

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