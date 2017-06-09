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    Главная / Торги / Поставка щебня

    Поставка щебня

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717183Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебняНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717183

    Уникальный номер закупки

    0020

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка щебня

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    ТЗ

    Ф.2. Коммерческое предложение

    Опросный лист

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    o.nelyubova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелюбова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебня

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717183Подведение итогов не позднее Поставка щебняНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    569,40 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ДКС Восточного купола, строительная площадка Северо-Уренгойского месторождения, Пуровский район, ЯНАО (≈ 200 км. от г. Новый Уренгой по дорогам постоянного действия)"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата Продукции производится по факту поставки в размере 100% от стоимости Продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка щебня"

    Кол-во: 569

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