Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: части здания площадью 310,4 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2. Собственник: ПАО "Газпром"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717177 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: части здания площадью 310,4 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2. Собственник: ПАО "Газпром" Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 495 719-22-23 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты I.Neugasova@adm.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Матвеев Петр Назарович Место рассмотрения предложений г.Москва Ключевые слова:

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