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Номер извещения
ГП717177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества: части здания площадью 310,4 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2. Собственник: ПАО "Газпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 719-22-23
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
I.Neugasova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеев Петр Назарович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
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Часть здания площадью 310,4 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2017 15:00 GMT +310.07.2017 15:0010.07.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717177Дата и время окончания срока приема заявок Часть здания площадью 310,4 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2г.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.07.2017 18:0010.07.2017 18:0010.07.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717177Дата окончания срока рассмотрения заявок Часть здания площадью 310,4 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2г.Москва
Дата и время проведения
11.07.2017 12:0011.07.2017 12:0011.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717177Дата и время проведения Часть здания площадью 310,4 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2г.Москва
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 15:0028.07.2017 15:0028.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717177Подведение итогов не позднее Часть здания площадью 310,4 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Часть здания площадью 310,4 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2
Начальная цена
16 364 683,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 500 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
68.10.14.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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