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    Главная / Торги / Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающее

    Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающее

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 11:0026.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717175Дата и время окончания срока приема заявок Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающееЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717175

    Уникальный номер закупки

    415

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающее

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложения 1-3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-64-29

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    V.Grigorov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григоров Вячеслав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающее

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 11:00 GMT +326.06.2017 11:0026.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717175Дата и время окончания срока приема заявок Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающееЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2017 11:0026.06.2017 11:0026.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717175Дата и время вскрытия заявок Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающееЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    07.07.2017 11:0007.07.2017 11:0007.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717175Подведение итогов не позднее Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающееЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.201707.07.2017 11:0007.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717175Подведение итогов не позднее Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающееЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающее

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению о проведении закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о проведении закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о проведении закупки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.62.20.000

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "черт. 11077.28.27 колесо опорное"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "черт. 11077.28.91-1 колесо поддерживающее"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "черт. 11077.28.61-1 колесо натяжное"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "черт. 11077.28.03 колесо опорное"

    Кол-во: 6

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