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Номер извещения
ГП717175
Уникальный номер закупки
415
Наименование закупки
Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающее
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 10:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-64-29
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
V.Grigorov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григоров Вячеслав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающее
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 11:00 GMT +326.06.2017 11:0026.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717175Дата и время окончания срока приема заявок Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающееЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2017 11:0026.06.2017 11:0026.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717175Дата и время вскрытия заявок Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающееЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.07.2017 11:0007.07.2017 11:0007.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717175Подведение итогов не позднее Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающееЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Колесо опорное, колесо натяжное, колесо поддерживающее
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению о проведении закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещению о проведении закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
25.62.20.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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