Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком работы производится в размере 100% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки Заказчиком работ. Оплата производится при наличии подписанного обеими сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 КС-3 и переданного счета – фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ. Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Срок начала работ: не позднее 17.07.2017 г. Срок окончания работ: не позднее 01.09.2017 г. с правом досрочного выполнения работ.