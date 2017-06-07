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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонта участка трубопровода тепловой сети от ТК-6 до ТК-57, ТК-52

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонта участка трубопровода тепловой сети от ТК-6 до ТК-57, ТК-52

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 06:0007.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705155341Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта участка трубопровода тепловой сети от ТК-6 до ТК-57, ТК-52ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705155341

    Уникальный номер закупки

    463/64-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонта участка трубопровода тепловой сети от ТК-6 до ТК-57, ТК-52

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Раздел 7.3 Документации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@zik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонта участка трубопровода тепловой сети от ТК-6 до ТК-57, ТК-52

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 06:00 GMT +307.06.2017 06:0007.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705155341Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта участка трубопровода тепловой сети от ТК-6 до ТК-57, ТК-52Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 06:0007.06.2017 06:0007.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705155341Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонта участка трубопровода тепловой сети от ТК-6 до ТК-57, ТК-52Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201721.06.2017 16:0021.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705155341Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта участка трубопровода тепловой сети от ТК-6 до ТК-57, ТК-52Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонта участка трубопровода тепловой сети от ТК-6 до ТК-57, ТК-52

    Начальная цена

    6 995 571,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    139 911,43 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    139 911,43

    или

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    на 50 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «МЗИК», 620017, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за фактически выполненные Подрядчиком работы производится в размере 100% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки Заказчиком работ. Оплата производится при наличии подписанного обеими сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 КС-3 и переданного счета – фактуры, оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ. Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: Срок начала работ: не позднее 17.07.2017 г. Срок окончания работ: не позднее 01.09.2017 г. с правом досрочного выполнения работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11.110

    Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение ремонта участка трубопровода тепловой сети от ТК-6 до ТК-57, ТК-52"

    Кол-во: 1

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