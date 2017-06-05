Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки: в течение 15 дней с момента направления Отгрузочной разнарядки на электронную почту Поставщика, если иное не указано в самой Отгрузочной разнарядке Период поставки – с момента заключения договора до 31.12.2017 Сроки оплаты – в течение 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя