Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана в для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году

    открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана в для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705155363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году. г.Оренбург, ул. Потехина, 41Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705155363

    Уникальный номер закупки

    70

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана в для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 2 - Проект договора

    Приложение № 4 - Критерии и порядок оценки и сопоставления предложений

    Информационная карта

    Изменения в извещении

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    g.rudenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Георгий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Оренбург, ул. Потехина, 41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705155363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году. г.Оренбург, ул. Потехина, 41

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705155363Дата и время вскрытия заявок Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году. г.Оренбург, ул. Потехина, 41

    Подведение итогов не позднее

    05.08.2017 21:0005.08.2017 21:0005.08.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705155363Подведение итогов не позднее Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году. г.Оренбург, ул. Потехина, 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.08.201705.08.2017 21:0005.08.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705155363Подведение итогов не позднее Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году. г.Оренбург, ул. Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году.

    Начальная цена

    708 724,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: в течение 15 дней с момента направления Отгрузочной разнарядки на электронную почту Поставщика, если иное не указано в самой Отгрузочной разнарядке Период поставки – с момента заключения договора до 31.12.2017 Сроки оплаты – в течение 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.110

    Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.1

    Производство бесшовных труб и пустотелых профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод Д-89х4 мм крутоизогнутый 90 град. ГОСТ 17375-2001 в ППУ изоляции ОЦ (оцинкованная оболочка)(наружный диаметр ОЦ трубы 160 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Система трубная для заделки стыка ОЦ муфтой, термолентой, 108/180"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Система трубная для заделки стыка ОЦ муфтой, термолентой, 33/110"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Система трубная для заделки стыка ОЦ муфтой, термолентой, 57/125"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Система трубная для заделки стыка ОЦ муфтой, термолентой, 89/160"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 Д-108 х4мм в ППУ изоляции(наружный диаметр ОЦ трубы 180 мм) в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Переходы стандартные 57х3 мм-40х3 мм ГОСТ 8732-78 ППУ ПЭ наружный диаметр ПЭ трубы 125 мм/110 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Отвод Д-108х4 мм крутоизогнутый 90 град. ГОСТ 17375-2001 в ППУ изоляции ОЦ (оцинкованная оболочка)(наружный диаметр ОЦ трубы 180 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Неподвижная опора Д-89х4 мм ГОСТ 8732-78 ППУ ОЦ наружный диаметр ОЦ трубы 160 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Неподвижная опора Д-57х3 мм ГОСТ 8732-78 ППУ ОЦ наружный диаметр ОЦ трубы 125 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Неподвижная опора Д-32х3 мм ГОСТ 8732-78 ППУ ОЦ наружный диаметр ОЦ трубы 110 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Неподвижная опора Д-108х4 мм ГОСТ 8732-78 ППУ ОЦ наружный диаметр ОЦ трубы 180 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Отвод Д-159х4.5 мм крутоизогнутый 90 град. ГОСТ 17375-2001 в ППУ изоляции ОЦ (оцинкованная оболочка)(наружный диаметр ОЦ трубы 250 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Отвод Д-159х4.5 мм крутоизогнутый 90 град. ГОСТ 17375-2001 в ППУ изоляции ПЭ (полиэтиленовая оболочка)(наружный диаметр ПЭ трубы 250 мм)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Отвод Д-32х3 мм крутоизогнутый 90 град. ГОСТ 17375-2001 в ППУ изоляции ОЦ (оцинкованная оболочка)(наружный диаметр ОЦ трубы 110 мм)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Отвод Д-57х3 мм крутоизогнутый 90 град. ГОСТ 17375-2001 в ППУ изоляции ОЦ (оцинкованная оболочка)(наружный диаметр ОЦ трубы 125 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 Д-89 х4 мм в ППУ изоляции(наружный диаметр ОЦ трубы 160 мм) в оцинкованной оболочке ТУ 5768 -006-41852784-05"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 Д-57 х3мм в ППУ изоляции(наружный диаметр ОЦ трубы 125 мм) в оцинкованной оболочке ТУ 5768 -006-41852784-05"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 Д-32 х3мм в ППУ изоляции(наружный диаметр ПЭ трубы 110 мм) в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 Д-32 х3мм в ППУ изоляции(наружный диаметр ОЦ трубы 110 мм) в оцинкованной оболочке ТУ 5768 -006-41852784-05"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "Отвод Д-76х3мм крутоизогнутый 90 град. ГОСТ 17375-2001 в ППУ изоляции ПЭ (полиэтиленовая оболочка)(наружный диаметр ПЭ трубы 140 мм)"

    Кол-во: 6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к...
    593732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237212
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    593733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    3 506 286
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить