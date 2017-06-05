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Номер извещения
31705155363
Уникальный номер закупки
70
Наименование закупки
открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана в для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
g.rudenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Руденко Георгий Николаевич
Место рассмотрения предложений
г.Оренбург, ул. Потехина, 41
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Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705155363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году. г.Оренбург, ул. Потехина, 41
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705155363Дата и время вскрытия заявок Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году. г.Оренбург, ул. Потехина, 41
Подведение итогов не позднее
05.08.2017 21:0005.08.2017 21:0005.08.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705155363Подведение итогов не позднее Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году. г.Оренбург, ул. Потехина, 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб и фитингов стальных с изоляцией из пенополиуретана для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в 2017 году.
Начальная цена
708 724,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
24.20.13.110
24.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 40
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