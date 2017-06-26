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    Главная / Торги / Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта. (Лот № 6)

    Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта. (Лот № 6)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717264Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автомобиль-мастерская (ПАРМ) 480251 на шасси КАМАЗ 43114с К 054 МВ (Лот № 6)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717264

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта. (Лот № 6)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 09:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Юридический адрес

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Почтовый адрес

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Факс

    +7 495 781-59-29

    Адрес электронной почты

    tender@gbes.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипов Игорь Гаянович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

    Ключевые слова:

    транспорт, шасси

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи: Автомобиль-мастерская (ПАРМ) 480251 на шасси КАМАЗ 43114с К 054 МВ (Лот № 6)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 16:00 GMT +326.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717264Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи: Автомобиль-мастерская (ПАРМ) 480251 на шасси КАМАЗ 43114с К 054 МВ (Лот № 6)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.06.2017 12:0027.06.2017 12:0027.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717264Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи: Автомобиль-мастерская (ПАРМ) 480251 на шасси КАМАЗ 43114с К 054 МВ (Лот № 6)Москва

    Дата и время проведения

    28.06.2017 12:0028.06.2017 12:0028.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717264Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи: Автомобиль-мастерская (ПАРМ) 480251 на шасси КАМАЗ 43114с К 054 МВ (Лот № 6)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2017 16:0028.06.2017 16:0028.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717264Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автомобиль-мастерская (ПАРМ) 480251 на шасси КАМАЗ 43114с К 054 МВ (Лот № 6)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201728.06.2017 16:0028.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717264Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи: Автомобиль-мастерская (ПАРМ) 480251 на шасси КАМАЗ 43114с К 054 МВ (Лот № 6)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи: Автомобиль-мастерская (ПАРМ) 480251 на шасси КАМАЗ 43114с К 054 МВ (Лот № 6)

    Начальная цена

    614 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    30 700,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    30 700,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Договором и Извещением.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и Извещением.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и Извещением.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    68

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль-мастерская (ПАРМ) 480251 на шасси КАМАЗ 43114с К 054 МВ"

    Кол-во: 0

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