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Номер извещения
ГП717168
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка водяного насоса для стенда распределителей НИОКР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 08:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2457
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
n.anisimova50@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Анисимова Надежда Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Закупка водяного насоса для распределительного стенда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 08:00 GMT +305.06.2017 08:0005.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717168Дата и время окончания срока приема заявок Закупка водяного насоса для распределительного стендаБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 08:0005.06.2017 08:0005.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717168Дата и время вскрытия заявок Закупка водяного насоса для распределительного стендаБалашиха
Подведение итогов не позднее
05.07.2017 08:0005.07.2017 08:0005.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717168Подведение итогов не позднее Закупка водяного насоса для распределительного стендаБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка водяного насоса для распределительного стенда
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Насос водяной - 1 шт Шкаф управления - 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.13.14.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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