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    Главная / Торги / Закупка водяного насоса для стенда распределителей НИОКР

    Закупка водяного насоса для стенда распределителей НИОКР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 08:0005.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717168Дата и время окончания срока приема заявок Закупка водяного насоса для распределительного стендаБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717168

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка водяного насоса для стенда распределителей НИОКР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТТ-97 (Технические требования к насосу)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2457

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.anisimova50@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Надежда Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка водяного насоса для распределительного стенда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 08:00 GMT +305.06.2017 08:0005.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717168Дата и время окончания срока приема заявок Закупка водяного насоса для распределительного стендаБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 08:0005.06.2017 08:0005.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717168Дата и время вскрытия заявок Закупка водяного насоса для распределительного стендаБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2017 08:0005.07.2017 08:0005.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717168Подведение итогов не позднее Закупка водяного насоса для распределительного стендаБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201705.07.2017 08:0005.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717168Подведение итогов не позднее Закупка водяного насоса для распределительного стендаБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка водяного насоса для распределительного стенда

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Насос водяной - 1 шт Шкаф управления - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритет 100% постоплата Доставка силами и за счет средств Поставщика до склада ПАО "Криогенмаш"
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1

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