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Номер извещения
ГП717164
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка химреактивов J-KEM
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 07:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
chudinov_oi@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шарапов Михаил Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химреактивов J-KEM
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 17:00 GMT +305.06.2017 17:0005.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717164Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов J-KEMМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 12:0006.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717164Дата и время вскрытия заявок Поставка химреактивов J-KEMМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химреактивов J-KEM
Начальная цена
384 081,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
19 204,54 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
20.59.56
46.75
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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