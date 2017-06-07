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Номер извещения
ГП717427
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Проектирование, поставку оборудования и средств измерения, монтаж, наладка узла «Узла коммерческого учета пара», «Узла коммерческого учета теплофиката цеха разделения воздуха и здания кислородно-распределительного пункта» г. Полевской
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
Почтовый адрес
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
Контактный телефон
+7 912 630-18-00
Факс
+7 343 247-10-73
Адрес электронной почты
sheptaev@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шептаев Павел Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнение работ по проектированию, поставке оборудования и средств измерения, монтажу, пуско-наладке оборудования, средств измерения и настройке тепловычислителя для «Узла коммерческого учета пара» и «Узла коммерческого теплофиката цеха разделения воздуха и здания кислородно-распределительного учета пункта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 07:00 GMT +307.06.2017 07:0007.06.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717427Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию, поставке оборудования и средств измерения, монтажу, пуско-наладке оборудования, средств измерения и настройке тепловычислителя для «Узла коммерческого учета пара» и «Узла коммерческого теплофиката цеха разделения воздуха и здания кислородно-распределительного учета пункта» Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 07:0007.06.2017 07:0007.06.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717427Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проектированию, поставке оборудования и средств измерения, монтажу, пуско-наладке оборудования, средств измерения и настройке тепловычислителя для «Узла коммерческого учета пара» и «Узла коммерческого теплофиката цеха разделения воздуха и здания кислородно-распределительного учета пункта» Балашиха
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717427Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию, поставке оборудования и средств измерения, монтажу, пуско-наладке оборудования, средств измерения и настройке тепловычислителя для «Узла коммерческого учета пара» и «Узла коммерческого теплофиката цеха разделения воздуха и здания кислородно-распределительного учета пункта» Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717427Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию, поставке оборудования и средств измерения, монтажу, пуско-наладке оборудования, средств измерения и настройке тепловычислителя для «Узла коммерческого учета пара» и «Узла коммерческого теплофиката цеха разделения воздуха и здания кислородно-распределительного учета пункта» Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проектированию, поставке оборудования и средств измерения, монтажу, пуско-наладке оборудования, средств измерения и настройке тепловычислителя для «Узла коммерческого учета пара» и «Узла коммерческого теплофиката цеха разделения воздуха и здания кислородно-распределительного учета пункта»
Начальная цена
560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Проектирование, поставка оборудования и средств измерения, монтаж, пуско-наладка оборудования, средств измерения и настройка тепловычислителя для «Узла коммерческого учета пара» и «Узла коммерческого учета теплофиката цеха разделения воздуха и здания кислородно-распределительного пункта» согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "КриоГаз", Обособленное подразделение, 623380, г.Полевской, Восточно промышленный микрорайон, 1, 1. Транспортные расходы входят в стоимостьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
43.22.12.160
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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