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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП407507
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Закупка хоз. товаров г. Хабаровск для нужд ООО "Евросеть-Ритейл"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
11.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Почтовый адрес
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Контактный телефон
+7 495 777-77-10
Факс
+7 495 777-77-10
Адрес электронной почты
mitroshkin.sergey@euroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Митрошкин Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка хоз. товаров г. Хабаровск для нужд ООО "Евросеть-Ритейл"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка хоз. товаров г. Хабаровск для нужд ООО "Евросеть-Ритейл"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требованиям к поставщикамРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Евросеть-Ритейл
Все закупки и тендеры Евросеть-Ритейл
Адрес местонахождения
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Наименование заказчика
Евросеть-Ритейл
Все закупки и тендеры Евросеть-Ритейл
Адрес местонахождения
125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 70
Кол-во: 100
Кол-во: 2000
Кол-во: 160
Кол-во: 2400
Кол-во: 740
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 3000
Кол-во: 24000
Кол-во: 2500
Кол-во: 50
Кол-во: 1500
Кол-во: 2500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 2500
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 100
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