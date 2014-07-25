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    Главная / Торги / Закупка хоз. товаров г. Хабаровск для нужд ООО "Евросеть-Ритейл"

    Закупка хоз. товаров г. Хабаровск для нужд ООО "Евросеть-Ритейл"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2014 18:0025.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407507Дата и время окончания срока приема заявок Закупка хоз. товаров г. Хабаровск для нужд ООО "Евросеть-Ритейл"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407507

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка хоз. товаров г. Хабаровск для нужд ООО "Евросеть-Ритейл"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Евросеть-Ритейл
    Все закупки и тендеры Евросеть-Ритейл

    Юридический адрес

    125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж

    Почтовый адрес

    125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж

    Контактный телефон

    +7 495 777-77-10

    Факс

    +7 495 777-77-10

    Адрес электронной почты

    mitroshkin.sergey@euroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Митрошкин Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка хоз. товаров г. Хабаровск для нужд ООО "Евросеть-Ритейл"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.08.201401.08.2014 12:0001.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407507Подведение итогов не позднее Закупка хоз. товаров г. Хабаровск для нужд ООО "Евросеть-Ритейл"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хоз. товаров г. Хабаровск для нужд ООО "Евросеть-Ритейл"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям к поставщикамРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям к поставщикам

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Евросеть-Ритейл
    Все закупки и тендеры Евросеть-Ритейл

    Адрес местонахождения

    125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж

    Наименование заказчика

    Евросеть-Ритейл
    Все закупки и тендеры Евросеть-Ритейл

    Адрес местонахождения

    125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Веник"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Ведро огородное"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Ёршик для унитазов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Мыло жидкое 5л канистра"

    Кол-во: 70

    "Позиция 5"

    "Мыло туалетное, 90гр"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Мешок полипропиленовый 800*1300"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 7"

    "Освежитель воздуха, 300 мл"

    Кол-во: 160

    "Позиция 8"

    "Перчатки резиновые, пара в упак"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 9"

    "Перчатки х/б, с точечным покрытием, 4 нити, пара в упак"

    Кол-во: 740

    "Позиция 10"

    "Пакет для мусора 30л/30шт"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 11"

    "Пакет для мусора 120л/10шт"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 12"

    "Пакет для мусора 160л/10шт"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 13"

    "Полотенце бумажное, 2-х сл., 2 рул/уп, белое"

    Кол-во: 24000

    "Позиция 14"

    "Чистящее средство универсальное «Мистер Пропер», 400гр"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 15"

    "Совок для мусора с резиновой кромкой пластиковый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Средство для мытья стекол с распылителем «Help», 750мл"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 17"

    "Средство для мытья стекол сменный блок «Help», 750мл"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 18"

    "Средство для туалета «Дося», 750мл"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 19"

    "Тряпочка из микрофибры, 30х30 см"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 20"

    "Тряпка для мытья пола, 80х100 см"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 21"

    "Туалетная бумага 2-х сл., белая, 300 метров"

    Кол-во: 400

    "Позиция 22"

    "Туалетная бумага, 56 м"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Швабра для пола с деревянным черенком"

    Кол-во: 100

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