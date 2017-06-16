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    Главная / Торги / Поставка турбинного масла

    Поставка турбинного масла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705154041Дата и время окончания срока приема заявок Поставка турбинного маслаХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705154041

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка турбинного масла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 19:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Извещение

    Документация

    Формы Проект договора ТЗ

    Документация (редакция № 2)

    Изменения в извещении

    Решение о внесении изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-92-14

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    dep966mail@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлев Юрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка турбинного масла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 12:00 GMT +316.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705154041Дата и время окончания срока приема заявок Поставка турбинного маслаХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 12:0016.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705154041Дата и время вскрытия заявок Поставка турбинного маслаХимки

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 16:0022.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705154041Подведение итогов не позднее Поставка турбинного маслаХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка турбинного масла

    Начальная цена

    1 994 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделами 8 и 9 документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделами 8 и 9 документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.160

    Масла компрессорные и турбинные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка турбинного масла"

    Кол-во: 1

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