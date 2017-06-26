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Номер извещения
ГП717156
Уникальный номер закупки
1269-А-ВВ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Красноярский край)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Красноярский край)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 09:30 GMT +326.06.2017 09:3026.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717156Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Красноярский край) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 09:3028.06.2017 09:3028.06.2017 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717156Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Красноярский край) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
29.06.2017 09:3029.06.2017 09:3029.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП717156Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Красноярский край) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717156Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Красноярский край) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Красноярский край)
Начальная цена
95,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 801,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
155,8 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Малиновского, д. 11 «Г», стр. 9, пом. 12 (открытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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