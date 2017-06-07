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    Главная / Торги / Насосно-компрессорное оборудование 3кв.2017г.

    Насосно-компрессорное оборудование 3кв.2017г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 23:0007.06.2017 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717154Дата и время окончания срока приема заявок Насосно-компрессорное оборудование 3кв.2017г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717154

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насосно-компрессорное оборудование 3кв.2017г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насосно-компрессорное оборудование 3кв.2017г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201728.06.2017 23:0028.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717154Подведение итогов не позднее Насосно-компрессорное оборудование 3кв.2017г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосно-компрессорное оборудование 3кв.2017г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Дальвосттрейд" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: г.Райчихинск, ул. Пономаренко,4 Контейнерами: ст.Благовещенск, Забайкальской ж/д, Код станции - 954704 Вагонами: ст.Холодный Ключ, Забайкальской ж/д, Код станции - 956709 (Разрез Северо-Восточный)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней и более "за ТМЦ, поставленные с 1-го по 15- е число (включительно) месяца поставки, оплата производится не позднее 25-ого числа последнего месяца установленного условиями отсрочки платежа. За ТМЦ поставленные с 16-го по последний календарный день месяца поставки, оплата производится не позднее последнего календарного дня последнего месяца установленного условиями отсрочки платежа." Иные условия оплаты не рассматриваются
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОМПРЕССОР КТ-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "НАСОС РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ Н-403УР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "НАСОС НШ-150Г-4Л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "НАСОС НШ-100А-3Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "НАСОС НШ-100А-3 47.9148.1455 ОСТ 23.1.92.88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "НАСОС Н-403Е"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "НАСОС К-100-65-200 30КВТ 3000ОБ/МИН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "НАСОС Д-320-50 1500ОБ/МИН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "НАСОС БГ 11-22"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "ГИДРОНАСОС АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ МАСЛЯНЫЙ 310.112-03 ТУ 22-1.020-51-87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ГИДРОНАСОС АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ МАСЛЯНЫЙ 310.56-03 ТУ 22-1.020-51-87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ Д320/50 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 75КВТ/1500ОБ.МИН."

    Кол-во: 1

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